İmza töreni yarın yapılacak

Fenerbahçe'de forma göğüs sponsoru olan Otokoç ile yeniden anlaşmaya varıldı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada imza töreninin yarın Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenleneceği açıklandı. Saat 15.30 başlayacak imza törenine yöneticiler ve Milan Skriniar da katılacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
