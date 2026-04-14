Hedef çifte kupa

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe kadın basketbol ve kadın futbol şubelerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, iki kulvarda da şampiyon olmak istediklerini söyledi. Şansal, "Hem basketbol hem de futbol takımımız çok iyi gidiyor. İnşallah sezonu da böyle tamamlarız. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sürekli yanımızdalar, destek oluyorlar" diye konuştu.