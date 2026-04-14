Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe 15 puana şampiyon

15 puana şampiyon

Zirve ile aradaki puan farkı ikiye düştü, F.Bahçe yeniden umutlandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de kalan 5 haftada bütün maçlarını kazanırsa şampiyonluğa uzanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 06:50
15 puana şampiyon

Fenerbahçe'de artık şampiyonluk yüksek sesle konuşulmaya başlandı. G.Saray'ın Kocaelispor karşısındaki puan kaybı sonrasında aradaki puan farkı ikiye düşerken, sarı-lacivertliler büyük bir avantaj elde etti. Bu hafta öncesinde aradaki 4 puanlık farkın erimesi için G.Saray'ın puan kaybı bekleniyordu. Bu gerçekleşince artık F.Bahçe kendi kaderini kendi belirleme şansını yakaladı. Geride kalan 5 haftada F.Bahçe bütün maçlarını kazanırsa şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

11 SENELİK ÖZLEM

Sarı-lacivertliler kalan süreyi firesiz geçerse 11 senelik şampiyonluk özlemine son verecek. İlk olarak bu hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Sarı Kanarya, ardından ligin kaderini belirleyecek RAMS Park'ta G.Saray'a konuk olacak. Buradan elde edilecek sonuç sezonun kaderini çizecek.

Ardından evinde Başakşehir'i ağırlayacak olan F.Bahçe, bu kez İstanbul dışına çıkarak Konya'ya gidecek. Son haftada ise Kadıköy'deki Eyüp maçıyla F.Bahçe sırasını belirleyecek.

LİDER OLABİLİR

Süper Lig'in 30. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk etmeye hazırlanan F.Bahçe, liderlik koltuğuna oturabilir. 2 puan gerisinde bulunduğu G.Saray'dan bir gün önce sahaya çıkacak olan sarılacivertliler kazanırsa zirveye çıkacak. G.Saray'ın alacağı sonuca göre liderliği kalıcı olabilir.

Yönetimden şampiyonluk için çılgın hamle!
G.Saray'da kriz mi var? 3 iddia birden...
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CHP’li başkanların "villa" ağı deşifre! İZBETON'da 660 milyonluk aklama trafiği | Ümit Erkol'dan Özgür Özel'in yalanını patlatan imza
Avrupa devinden Uğurcan bombası!
G.Saray'ı transferde üzen gelişme!
