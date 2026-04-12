Tedesco: Daha iyiye gidiyor

“Skriniar devre arasında yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Her gün daha iyi oluyor”
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli arada savunma güvenliğine önem verdiklerini söyledi. Kayserispor'un pes etmeyen bir takım olduğunu belirten Tedesco, Skriniar'ın durumuyla ilgili de bilgi verdi: "3- 0'ken bile diyagonel paslar, ortalar denediler. Bu milli arada ana konumuz buydu. Buna odaklandık. Ceza sahası içinde savunmayı çalıştık. Bunlar önemliydi. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber. Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor"