Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hücum gücü: Talisca-Asensio

Hücum gücü: Talisca-Asensio

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde hücumdaki yıldızlarına güveniyor. Ligde toplamda 24 gole imza atan Talisca ve Asensio ikilisi bugünkü dev maçın kilit isimleri olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Hücum gücü: Talisca-Asensio

ASENSIO'DAN 11 GOL, 13 ASİST

Fenerbahçe'de derbi öncesi hücum kozları netleşti. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco, Beşiktaş karşısında Anderson Talisca ve Marco Asensio ikilisine güveniyor. Süper Lig'de 23 maçta 11 gol, 13 asistle oynayan Asensio ve ligde 24 karşılaşmada 13 gol, 3 asist yaptı. İki yıldız futbolcu 27 haftada 24 gole imzalarını koydu. Takımın en skorer iki ismi olan Talisca ve Asensio, Beşiktaş derbisinde yine ön planda olacaklar.

HEDEF BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Sarı-lacivertlilerde Talisca, takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'de 13, Avrupa'da 5, Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunan deneyimli yıldız, 21 kez rakip ağları havalandırdı. Sakatlığını atlatarak yeşil sahalara dönen Talisca, derbide takımının en büyük kozu olacak. Asensio da bu sezon 36 maçta 13 gol attı. Ligde son 4 maçta gol sevinci yaşayamayan İspanyol golcü, Beşiktaş karşısında suskunluğunu bozmak istiyor.

