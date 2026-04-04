Mert Hakan tahliye oldu

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan ve hakkında 17 yıl 10 ay hapis talep edilen Mert Hakan Yandaş, dün tahliye oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 09:20
Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis talep edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve futbolcular, Kerem Aktürkoğlu, Oosterwolde, Çağlar, Cenk, Nene, Mert Müldür ile sarı-lacivertli yöneticiler ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Galatasaraylı Metehan Baltacı katıldı. Mert Hakan savunmasında; "Üstüme atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Bahis oynatmadım. Hayatım boyunca bahis sitesi üyeliğim yoktur. Ben suç işlemedim ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme; Mert Hakan Yandaş'ın tahliyesine karar verildi.

SARAN: MUTLUYUZ

Karar sonrasında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Mutluyuz" dedi. Sarı-lacivertlilerin futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ise; "İyiyiz. Kaptanımız beraat etti. Yarın (bugün) Samandıra'ya gelip takımla çalışmalara başlar" ifadelerini kullandı.

