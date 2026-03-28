Paulo Dybala iddiası

Fenerbahçe Haberleri 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'yla yeni sözleşme imzalamayan Arjantinli yıldız on numara Paulo Dybala'yı gündemine aldığını ve oyuncuya yıllık 6 milyon eurodan 3 senelik bir sözleşme önereceğini iddia etti. Haberde; oyuncunun İtalya'da kalmak istemediği vurgulandı.