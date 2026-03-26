Skriniar risk alır

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Slovakya'da Yılın En İyi Teknik Direktörü seçilen Slovan Bratislava'nın Teknik Direktörü Vladimir Weiss, Milan Skriniar'ın sakatlığına rağmen sahaya çıkacağına inandığını söyledi. Weiss, "Milan Skriniar'ın risk alıp sahada deneyeceğine inanıyorum. O bizim kaptanımız, takımın önemli bir parçası, takımdaki yeri doldurulamaz. Teknik ekibin nasıl bir karar vereceğini göreceğiz" dedi.