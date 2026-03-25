Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran ile Domenico Tedesco görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!

Sadettin Saran ile Domenico Tedesco görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk yenilgisini lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında aldı. Bu mağlubiyet sonrasında ise sarı-lacivertli kulüpte taşlar yerinden oynadı. Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'e hesap sordu. O kritik görüşmenin ardından herkes Tedesco ve Özek'le yolların ayrılmasını bekliyordu ancak toplantıdan 'devam' kararı çıktı. İşte bu toplantıdan yaşanan tüm gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Sadettin Saran ile Domenico Tedesco görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk yenilgisini lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında aldı. Bu mağlubiyet sonrasında ise sarı-lacivertli kulüpte taşlar yerinden oynadı. Başkan Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'e hesap sordu. O kritik görüşmenin ardından herkes Tedesco ve Özek'le yolların ayrılmasını bekliyordu ancak toplantıdan 'devam' kararı çıktı. Başkan Sadettin Saran durumu, "Hocamıza gereken ültimatomu verdik. Tedesco ile devam kararı aldık" diyerek camiasına duyurmuştu. Peki toplantıda neler yaşandı? Fotomaç bu toplantıda yaşananlara ulaştı. İşte tüm gerçeği ile toplantıda yaşananlar:

Söz alan ve savunmasını yapan Tedesco, "Bana güvenin, biz sakat oyuncuların dönüşü ile toparlanacağız.

Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrasında sakatlar dönecek ve yarışa ağırlığımızı koyacağız" diyor. Toplantı öncesinde takım kaptanlarının görüşüne başvuruluyor.

Kaptanlar ve tüm futbolcular Tedesco'ya sahip çıkıyor ve hocanın kalmasını istiyor. Toplantıda Tedesco savunmasını yaptıktan sonra Başkan Saran, yönetici arkadaşlarına fikirlerini soruyor.

Sonrasında 'Tedesco kalsın mı, gitsin mi?' sorusu soruluyor.

Toplantıya katılan yöneticilerden bir kısmı 'gitsin' diyor. Bir kısmı da 'kalsın' diyor. Oylamada net bir karar çıkmıyor. Yöneticiler, son kararı başkan Sadettin Saran'a bırakıyor.

'Sayın Başkan, bu konuda size tam yetki veriyoruz. Son karar sizin' diyorlar. Başkan da Tedesco ile birebir bir görüşme yapıp, hocaya destek veriyor. Ve sonrasında Tedesco ile devam kararı çıkıyor.

