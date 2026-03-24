Tedesco'ya İtalyan kancası

Çizme medyasından Football İtalia, Fiorentina'nın Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'yu yeni sezonda takımın başına getirmek istediğini yazdı. Haberde; İtalyan çalıştırıcıyla ilk temas kurulduğuna da vurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda Tedesco'yla devam edip etmeyeceği ise belirsiz.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
