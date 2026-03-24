Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Fener'e gençlik aşısı

Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde Nec Nijmegen-Herenveen maçını tribünden takip etti.
Torunoğulları'nın izlediği oyuncuların ise Nec Nijmegen'in sağ kanat oyuncusu Sami Ouaissa ve sol kanadında görev yapan Başar Önal olduğu ortaya çıktı. 21 yaşındaki iki genç yetenek için Torunoğulları'nın olumlu rapor tuttuğu ve hem yönetime hem de teknik heyete sunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Fener'e gençlik aşısı

Fenerbahçe'de futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde Nec Nijmegen-Herenveen maçını tribünden takip etti.

Torunoğulları'nın izlediği oyuncuların ise Nec Nijmegen'in sağ kanat oyuncusu Sami Ouaissa ve sol kanadında görev yapan Başar Önal olduğu ortaya çıktı. 21 yaşındaki iki genç yetenek için Torunoğulları'nın olumlu rapor tuttuğu ve hem yönetime hem de teknik heyete sunduğu öğrenildi.

TEKLİF HAZIRLIĞI YAPILDI

U21 Milli Takımımızda da forma giyen Başar Önal için Fenerbahçe'nin 7.5 milyon euro civarında bir bütçe ayırdığı öğrenilirken, piyasa değeri 5 milyon euro olan Fas asıllı Sami Ouaissa için de 9 milyon euroluk teklif hazırlığı yapıldı. İki oyuncunun da Hollanda ekibiyle olan sözleşmeleri 2028'de bitecek. Sarı-lacivertli yönetim, nisan ayının sonlarına doğru iki genç yıldız adayı için de resmi temaslara başlayacak. Bir aksilik yaşanmazsa iki isim gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

