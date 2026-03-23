Adem kayıplarda

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe'nin Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı Adem Yeşilyurt yapılan anlaşma gereği sezon sonuna kadar İzmir ekibinde forma giyecek. Ancak genç futbolcu, son maçlarda forma şansı bulmakta zorlanıyor. Nazilli maçında son 30 dakika, Altay derbisinde ise 7 dakika süre alabilen genç oyuncu, Uşak mücadelesini ise kulübede tamamladı.