Tadic bildiğiniz gibi

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp, BAE ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, sergilediği performansla dudak uçuklatıyor. 37 yaşındaki yıldız, şu ana kadar tüm kulvarlarda 30 maça ççıktı ve 5 gol 16 asistlik performans ortaya koydu.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp, BAE ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, sergilediği performansla dudak uçuklatıyor. 37 yaşındaki yıldız, şu ana kadar tüm kulvarlarda 30 maça ççıktı ve 5 gol 16 asistlik performans ortaya koydu.