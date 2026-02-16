Tedesco’dan 4 sistemli plan

Fenerbahçe, haftanın maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek hem rakibiyle arasındaki farkı açtı hem de lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin zorlu deplasmanda üç puana ulaşmasındaki en büyük etkenlerden biri de teknik direktör Tedesco'nun uyguladığı plan oldu. Dersine çok iyi çalışan genç çalıştırıcı, saha içinde oyuncuların yerleriyle oynadı ve 90 dakika içinde 4 defa dizilimi değiştirdi. Önce 4-1-2-1-2 dizilimiyle sahaya çıkan Fenerbahçe, daha sonra; 4-3-1-2 şeklinde alana yayıldı. Daha sonra ise 4-3-3'e takımını evrilten Tedesco, bir ara da 4-2-3-1 şeklinde oyuncularını saha içine yerleştirdi. Guendouzi, zaman zaman tek 6 oynadı, zaman zaman İsmail'i bu gölgeye çeken Tedesco, takımını çift 6'lı gibi oynattı. İsmail, daha sonra 8 numaraya geçti. Kerem hem kanat hem santrfor da görev alırken, Asensio da 10 numara başladı, 90 dakikanın belirli dilimlerinde kanada geçti.

3-2'YE ABONE OLDU

Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olduğu son 3 maçta da rakibini 3-2 mağlup etti. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, bordo-mavililer ile oynadığı son 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, rakibine karşı son mağlubiyetini 2023 yılında kendi sahasında 3-2'lik skorla almıştı.