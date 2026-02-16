CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Talisca durmak bilmiyor

Talisca durmak bilmiyor

Trabzonspor karşısında da ağları sarsan Talisca, son 7 maçta 7’nci golünü attı Toplamda ise Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 21’e çıkardı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Talisca durmak bilmiyor

Nesyri, Duran ve Cenk'le devre arasında yollarını ayıran Fenerbahçe, kadrosuna santrfor transferi yapmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco da çareyi Anderson Talisca'da buldu. Brezilyalı oyuncu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı ve attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutuyor. Cumartesi oynanan Trabzonspor derbisinde de golünü atan Brezilyalı, son 7 maçta 7'nci kez fileleri havalandırmayı başardı.

REKORA 5 GOL KALDI

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 21'nci kez gol sevinci yaşayan Talisca, 2017- 18'deki Beşiktaş dönemini geride bıraktı. Sambacı, 2022-23'teki Al-Nassr sezonunu da egale etti. Brezilyalı 10 numara, kalan maçlarda 5 kez daha gol sevinci yaşarsa kariyerinin en çok gol attığı sezonunun yaşayacak. Anderson Talisca'nın bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 4 de asisti bulunuyor.

