Pereira imzayı attı

Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, sarı-lacivertli ekibin eski hocalarından Vitor Pereira ile resmi sözleşme imzaladı. Sean Dyche'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli teknik adam, İngiliz ekibinin başındaki ilk sınavını 19 Şubat'ta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı verecek.
