Ziraat Türkiye Kupası
Kerem’den bir ilk

Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'nin ardından Trabzonspor'a karşı da gol atmayı başardı. Milli oyuncu, bu sezon ilk kez iki maç üst üste fileleri havalandırdı ve sarı- lacivertli forma altında ilki yaşadı.

Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'nin ardından Trabzonspor'a karşı da gol atmayı başardı. Milli oyuncu, bu sezon ilk kez iki maç üst üste fileleri havalandırdı ve sarı- lacivertli forma altında ilki yaşadı.

