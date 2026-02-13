Rakamlar Fener'den yana

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, hem hücum hem de savunma performansında Trabzonspor’un önünde yer alıyor. Kanarya, maç başına 6.5 büyük şans yakalarken, 6.5 de isabetli şut atıyor ve 2.3 ortalamayla gol buluyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, zirve yolunda kritik bir maça çıkıyor. Rakip; ise şampiyonluk adaylarından Trabzonspor. Bu dev mücadele öncesinde iki takımın lig genelindeki performansına baktığımızda sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı birçok istatistikte önde. Fenerbahçe, geride bıraktığımız 21 haftada ortalama %59.2 topla oynarken, bu oran Trabzonspor'da %54.8. Tedesco'nun öğrencileri; Maç başına isabetli 418 pas yapıyor, Karadeniz ekibinde bu sayı 369.

İKİLİ MÜCADELELER EŞİT

Hücumsal aksiyonlarda da Fenerbahçe, büyük farkla önde... Sarı-kanarya, maç başına 2.3 gol ortalamasıyla oynuyor ve maç başına 6.5 isabetli şut çekiyor. Yakalan büyük şans da 3.4. Trabzonspor ise; maç başına 2 gol atarken, 5.8 isabetli şut çekiyor. Yakaladığı büyük şans da bordo-mavililerin 2.6... Tedesco'nun takımı, maç başına yenen gol, pas arası, top çalma, RCS pas gibi aksiyonlarda da Karadeniz temsilcisinin önünde. Kazanılan ikili mücadelelerde iki takım arasında pek fark görülmüyor.

