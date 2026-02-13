Rakamlar Fener'den yana

Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe, zirve yolunda kritik bir maça çıkıyor. Rakip; ise şampiyonluk adaylarından Trabzonspor. Bu dev mücadele öncesinde iki takımın lig genelindeki performansına baktığımızda sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı birçok istatistikte önde. Fenerbahçe, geride bıraktığımız 21 haftada ortalama %59.2 topla oynarken, bu oran Trabzonspor'da %54.8. Tedesco'nun öğrencileri; Maç başına isabetli 418 pas yapıyor, Karadeniz ekibinde bu sayı 369.

İKİLİ MÜCADELELER EŞİT

Hücumsal aksiyonlarda da Fenerbahçe, büyük farkla önde... Sarı-kanarya, maç başına 2.3 gol ortalamasıyla oynuyor ve maç başına 6.5 isabetli şut çekiyor. Yakalan büyük şans da 3.4. Trabzonspor ise; maç başına 2 gol atarken, 5.8 isabetli şut çekiyor. Yakaladığı büyük şans da bordo-mavililerin 2.6... Tedesco'nun takımı, maç başına yenen gol, pas arası, top çalma, RCS pas gibi aksiyonlarda da Karadeniz temsilcisinin önünde. Kazanılan ikili mücadelelerde iki takım arasında pek fark görülmüyor.