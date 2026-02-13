Livakovic pazarlığı başlayacak

Hırvat medyasından Sportke Novisti, Dominik Livakovic'in bonservisini almak için Dinamo Zagreb'in önümüzdeki ay Fenerbahçe'yle görüşmelere başlayacağını iddia etti. Haberde; Zagreb temsilcisinin Fenerbahçe'ye 3 milyon euro civarında bir bonservis önereceği de vurgulandı. Sarlacivertliler, 2023'te Livakovic için Dinamo Zagreb'e 6 milyon 650 bin euro ödemişti.