Derbi mesaisi sürüyor

12 Şubat 2026 Perşembe
Trendyol Süper Lig'de 21. haftada cumartesi akşamı Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.