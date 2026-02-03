Takibe devam

Süper Lig'de 20'nci haftanın kapanış maçında Kocaelispor'a konuk olan F.Bahçe, rakibini zor da olsa yenmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte istekli, arzulu, baskın olan taraf ev sahibi Kocaelispor'du. F.Bahçe kalesini adeta ablukaya alan Körfez ekibi, 8'de Ribas'la net pozisyonu kaçırdı. 17'de de Can'la fırsattan yararlanamadı. İlk yarım saatten sonra kıpırdanmaya başlayan Fenerbahçe, 45+1'de Marco Asensio'nun muhteşem ötesi golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

ÖNCE EDERSON SONRA DİREK

İkinci yarıya yine ev sahibi baskılı başladı. 47'de Keita topu dışarı attı. 56'da Ederson, Petkovic'in şutunda mutlak golü çıkardı. 60'da Show da direğe takıldı. 61'de oyuna giren Dorgeles Nene, 75'te ise Fenerbahçe adına farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın golden sonraki hamleleri sonuç vermedi. Fenerbahçe, ölüp ölüp dirildiği maçta üç puanı almasını bildi. Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten sarı-lacivertliler, taraftarlarına Göztepe beraberliğini unutturdu. Lider Galatasaray'ın farkı açmasına izin vermedi.

TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Avrupa Ligi'ndeki Steaua Bükreş maçının 11'ine göre dünkü Kocaelispor mücadelesinde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, FCSB maçında sahaya sürdüğü Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu kızağa çekti. Formayı; Skriniar, Edson, Guendouzi, Musaba ve Asensio'ya verdi.

3 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında üç oyuncusundan yararlanamadı. Sakatlıkları devam eden Archie Brown ve Levent Mercan dün kadroda yer almadı. Ayrıca Rus ekibi Zenit'le transfer görüşmeleri yapan Kolombiyalı yıldız Jhon Duran da kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer Cherif de yorgun olduğu ve takımla idmana çıkmadığı için kadroda yoktu.

TALİSCA ÇOK İSTEDİ

Fenerbahçe'nin en golcü ismi olan Anderson Talisca, Göztepe maçının ardından dünkü Kocaelispor mücadelesinde de gol bulamadı. Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor maçlarında 5 kez ağları havalandıran Brezilyalı oyuncu, üst üste ikinci karşılaşmasında da çok çabalamasına rağmen gol atamadı. Sambacı, 72'de yerini Fred'e bıraktı.

TARAFTARA HEDİYE BERE

Fenerbahçeyönetimi, Kocaeli'de takımlarını destekleyen taraftarlara soğuk hava nedeniyle bere dağıttı. Deplasman tribünündeki koltuklara sarı bereler tek tek yerleştirilirken, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran imzalı not da eklendi. Nota eklenen mesajda, "Hep birlikte omuz omuza, kol kola, yürek yüreğe şampiyonluğa ulaşacağız" ifadeleri kullanıldı.

EDSON ALVAREZ HAFTAYA CEZALI

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Süper Lig'de 3 maç sonra 11'de yer aldı. Meksikalı, son olarak 15 Aralık'ta oynanan Konyaspor müsabakasında 11'de başlarken, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı. Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna giren Alvarez, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini alamayacak.