Zafer yakışır

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son hafta mücadelesinde bu akşam Romanya'da FCSB'ye konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekibimiz, Bükreş ekibiyle TSİ 23.00'da karşı karşıya gelecek. Önemli mücadelede Sırbistan'dan hakem Nenad Minakovic düdük çalacak. TRT 1'den ekranlara gelecek dev müsabakada temsilcimiz 3 puan hedefleyecek. Domenico Tedesco ve öğrencileri, son hafta maçları öncesinde play-off'a gitmeyi garantiledi. Sarı-lacivertli ekip özellikle puan durumundaki yerini belirlemek için 3 puan hedefliyor.

7 HAFTADA 11 PUAN ELDE ETTİK

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayarak 11 puan topladı. Sarı-lacivertli takımımız, son hafta öncesinde 18. sırada yer alıyor. Romanya temsilcisi FCSB ise oynanan 7 maçın ardından 2 galibiyet ve 5 yenilgi aldı, henüz beraberlik yaşamayarak 29. sırada kendine yer buldu. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam maçı kazanarak hem ilk 8 şansını zorlamaya çalışacak hem de ilk 24'te en iyi sıralamayı almaya çaba gösterecek.

KAPTAN SKRINIAR CEZALI

Sarı-lacivertli takımın başarılı kaptanı Milan Skriniar, bu akşamki FCSB maçında cezası nedeniyle yer alamayacak. Aston Villa karşısında sarı kart gören Slovak stoper cezalı duruma düştü. Skriniar'ın yanı sıra sakatlıkları olan Brown, Duran, Levent Mercan ve Edson Alvarez de oynamayacak.

YENİ YILDIZLAR YOK

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de kadroya katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, bu akşamki maçın kadrosunda yer alamayacak. Listede olmayan üç isim, lig etabı sonrası kadroya dahil edilebilecek. Üç isim geçen hafta Aston Villa maçında da yoktu.

MERT'İN DALYA GURURU

Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla 100. maçına hazırlanıyor. Avrupa Ligi'nde bu akşam FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Mert Müldür, karşılaşmada forma giymesi durumunda dalya diyecek. 26 yaşındaki savunmacı, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'ye gelmişti.

JHON DURAN SAKATLANDI

FCSB maçı öncesi Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Ayağında ağrı hisseden Jhon Duran maç kadrosundan çıkarıldı. Son dönemde adı transfer görüşmeleriyle geçen Kolombiyalı yıldızın durumu kafaları karıştırdı.

İYİ MAÇ OLACAK

Teknik Direktör Domenico Tedesco, "Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. Kalabalık bir statta oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FCSB: TARNOVANU, GROVAC, NGEZANA, DAWA, RADUNOVIC, ALHASSAN, LIXANDRU, MICULESCU, OLARU, CISOTTI, ALIBEC

F.Bahçe: EDERSON, MERT, YİĞİT EFE, OOSTERWOLDE, SEMEDO, FRED, ASENSIO, TALISCA, NENE, KEREM, EN NESYRI