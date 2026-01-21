CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE (EuroLeague)

Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı CANLI İZLE (EuroLeague)

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 23.haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile kozlarını paylaşıyor. Koç Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler kritik mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 22:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 Çarşamba 22:33
VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ

1. Periyot oynanıyor: Virtus Bologna 5-7 Fenerbahçe Beko

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

VIRTUS BOLOGNA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna-Fenerbahçe Beko maçı TSİ 22.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı olarak yayınlanıyor.

