Kante haftası

Kış transfer dönemine fırtına gibi giren Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, bir dünya yıldızı için de harekat başlattı. Sarılacivertlilerin renklerine bağlamak istediği son isim; Fransız süper star N'Golo Kante... Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, dün sabah saatlerinde Arap yarımadasına gitti. İkili, burada son görüşmeleri yaparak, Fransız yıldızı İstanbul'a getirecek.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Al-Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun transferi bu hafta içinde noktalanacak. Gelen bilgilere göre; taraflar büyük oranda anlaşma sağladı, küçük detaylar kaldı. Yönetim, Kante'yi üç gün içinde Türkiye'ye getirerek gövde gösterisi yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 34 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine altı ay kaldığı için Suudi ekibine bonservis de ödemeyecek.

100 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

Futbola Suresnes'de başlayan N'Golo Kante, sırasıyla Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea'de oynadı. Leicester'ın rüya şampiyonluğunda kadroda yer alan Fransız oyuncu, bir sezon sonra Chelsea'ye 35.8 milyon euroya gitti. Kante, 2019'da 100 milyon euro piyasa değerine ulaştı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

N'Golo Kante, tam bir kupa koleksiyoncusu... Fransız oyuncu, İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi, İngiltere Kupası, Suudi Pro Ligi, Suudi Arabistan Kupası, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

28 MİLYON EURO MAAŞI VAR

2023'te bedelsiz olarak Chelsea'den Al-İttihad'a giden N'Golo Kante, Suudi ekibinden 28 milyon 750 bin euro maaş alıyor. Fenerbahçe'nin de oyuncuya çift haneli bir maaş sunduğu öğrenildi.