CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kante haftası

Kante haftası

Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, N’Golo Kante için Arap yarımadasına gitti... İkili, 34 yaşındaki yıldızla birlikte İstanbul’a dönmeyi hedefliyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kante haftası

Kış transfer dönemine fırtına gibi giren Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, bir dünya yıldızı için de harekat başlattı. Sarılacivertlilerin renklerine bağlamak istediği son isim; Fransız süper star N'Golo Kante... Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, dün sabah saatlerinde Arap yarımadasına gitti. İkili, burada son görüşmeleri yaparak, Fransız yıldızı İstanbul'a getirecek.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Al-Ittihad ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun transferi bu hafta içinde noktalanacak. Gelen bilgilere göre; taraflar büyük oranda anlaşma sağladı, küçük detaylar kaldı. Yönetim, Kante'yi üç gün içinde Türkiye'ye getirerek gövde gösterisi yapmak istiyor. Fenerbahçe'nin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 34 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesine altı ay kaldığı için Suudi ekibine bonservis de ödemeyecek.

100 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

Futbola Suresnes'de başlayan N'Golo Kante, sırasıyla Boulogne, Caen, Leicester City ve Chelsea'de oynadı. Leicester'ın rüya şampiyonluğunda kadroda yer alan Fransız oyuncu, bir sezon sonra Chelsea'ye 35.8 milyon euroya gitti. Kante, 2019'da 100 milyon euro piyasa değerine ulaştı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

N'Golo Kante, tam bir kupa koleksiyoncusu... Fransız oyuncu, İngiltere Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Avrupa Ligi, İngiltere Kupası, Suudi Pro Ligi, Suudi Arabistan Kupası, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

28 MİLYON EURO MAAŞI VAR

2023'te bedelsiz olarak Chelsea'den Al-İttihad'a giden N'Golo Kante, Suudi ekibinden 28 milyon 750 bin euro maaş alıyor. Fenerbahçe'nin de oyuncuya çift haneli bir maaş sunduğu öğrenildi.

F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
Aslan transferde büyük oynuyor!
DİĞER
Dünyanın en iyi 15 stoperi açıklandı! Zirvenin sahibi o isim oldu...
Emekliye yeni ek ödeme! Maaşlar hafta sonu hesaplarda
En-Nesyri ile ipler kopuyor!
G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! 01:08
Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! Emirhan'dan Roma deplasmanında son dakika golü! 01:01
G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE) G.Saray Fethiye'de 2'de 2 yaptı! (ÖZETİ İZLE) 00:41
Buruk transfer müjdesini verdi! "Gönülleri rahat olsun" Buruk transfer müjdesini verdi! "Gönülleri rahat olsun" 00:41
F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için hocasından açıklama! F.Bahçe'nin görüştüğü Kante için hocasından açıklama! 00:41
Osimhen açıkladı: A. Madrid maçında oynayacak mı? Osimhen açıkladı: A. Madrid maçında oynayacak mı? 00:41
Daha Eski
Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! Icardi üst üste 2 penaltıdan yararlanamadı! 00:41
G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! G.Saray ve F.Bahçeli futbolcular PFDK'ya sevk edildi! 00:41
G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi G.Saray'da sakatlık! Oyuna devam edemedi 00:41
G.Antep 10 kişiyle kazandı! G.Antep 10 kişiyle kazandı! 00:41
Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! Burak Yılmaz zor sakinleştirildi! 00:41
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… 00:41