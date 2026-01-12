Tedesco farkı

Ezeli rakibi G.Saray'ı sahadan silerek 2026 yılını kupayla açan sarı- lacivertlilerde keyifler yerinde. Kısa süre içerisinde F.Bahçe'yi şaha kaldıran teknik direktör Domenico Tedesco, başarıda en önemli pay sahibi olarak dikkat çekti. Sezon başında Jose Mourinho'nun gönderilmesinden sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan 40 yaşındaki çalıştırıcı, ilk maçında Trabzonspor karşısında kendisini test etme fırsatı buldu. Yarım sezonda 3 ezeli rakibini de deviren İtalyan hoca, kazanma alışkanlığını geri getirdi. Kazanılan Süper Kupa bu anlamda büyük bir önem taşıyordu. Ligin ilk yarısında 90+5'te gelen golle G.Saray karşısında puan alan sarı-lacivertliler, önceki gün sahanın tek hakimi olarak Süper Kupa'yı kaldırdı. Oynanan futbol ve yeni transferlerin takıma bir an önce başarıyla monte edilmesi, alkışları Tedesco'ya yöneltti. Ligde Trabzonspor'u 1-0, Beşiktaş'ı ise 3-2 yenen Tedesco, G.Saray ile 1-1 berabere kalmıştı. Ancak ezeli rakibi karşısındaki Süper Kupa zaferiyle birlikte halkanın üçüncü parçasını da tamamladı.