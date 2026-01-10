Hikayemiz başlıyor

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi perşembe günü İstanbul'a getirdi ve akşamında 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız oyuncu da ayağının tozuyla sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yolladı. Büyük bir kulübe katıldığını belirten 26 yaşındaki yıldız, "Çubuklu'yu giyeceğim için çok mutluyum. Bana duydukları güven ve saygı için yöneticilere teşekkür ederim. Şimdiden gösterdikleri tüm sevgi için büyük Fenerbahçe taraftarına da teşekkür ederim. Bunun karşılığını sahada vereceğim. Hikâyemiz şimdi başlıyor. Her zaman, her yerde, en büyük Fener. Berabere kalmak için veya yenilmek için sahaya çıkmam. Kaybederken çıldırırım bu benim doğamda var" dedi. Lisansı çıkarılan Matteo Guendouzi'nin bugünkü Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı görev alması bekleniyor.

BEŞİNCİ FRANSIZ OYUNCU OLDU

Guendouzi, Fenerbahçe tarihindeki beşinci Fransız futbolcu olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertli kulübün ilk Fransız futbolcusu Nicolas Anelka, 2004-05 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilmişti. Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami ve Allan Saint- Maximin, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcuları oldu.

30 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio'ya 28 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 2 milyon euro tutarında kolay bonus maddeleri de var. Fransız oyuncu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.