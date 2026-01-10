CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hikayemiz başlıyor

Hikayemiz başlıyor

Guendouzi, 4.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Taraftara mesaj yolladı. “Sevginin karşılığını sahada vereceğim. Hikayemiz şimdi başlıyor” diyen yıldız oyuncunun bugün derbide sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hikayemiz başlıyor

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi perşembe günü İstanbul'a getirdi ve akşamında 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Fransız oyuncu da ayağının tozuyla sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yolladı. Büyük bir kulübe katıldığını belirten 26 yaşındaki yıldız, "Çubuklu'yu giyeceğim için çok mutluyum. Bana duydukları güven ve saygı için yöneticilere teşekkür ederim. Şimdiden gösterdikleri tüm sevgi için büyük Fenerbahçe taraftarına da teşekkür ederim. Bunun karşılığını sahada vereceğim. Hikâyemiz şimdi başlıyor. Her zaman, her yerde, en büyük Fener. Berabere kalmak için veya yenilmek için sahaya çıkmam. Kaybederken çıldırırım bu benim doğamda var" dedi. Lisansı çıkarılan Matteo Guendouzi'nin bugünkü Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı görev alması bekleniyor.

BEŞİNCİ FRANSIZ OYUNCU OLDU

Guendouzi, Fenerbahçe tarihindeki beşinci Fransız futbolcu olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertli kulübün ilk Fransız futbolcusu Nicolas Anelka, 2004-05 sezonunun devre arasında Manchester City'den transfer edilmişti. Anelka'dan sonra sırasıyla Mathieu Valbuena, Adil Rami ve Allan Saint- Maximin, Fenerbahçe'nin Fransız futbolcuları oldu.

30 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için İtalyan ekibi Lazio'ya 28 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 2 milyon euro tutarında kolay bonus maddeleri de var. Fransız oyuncu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız!
Kristensen transferinde Zaniolo şartı!
DİĞER
Beşiktalı Vaclav Cerny'den SABAH Spor'a özel açıklamalar! "Süper Lig beni fazlasıyla şaşırttı"
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladı
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı?
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız! 00:44
Daha Eski
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 00:43