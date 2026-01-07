Fantastik performans

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tedesco, gözünü finaldeki derbiye dikti. "Musaba ve tüm takım fantastik bir performans ortaya koydu. Kazanılabilecek tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Final maçına hazır olmak için elimizden geleni yapacağız."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçının ardından "Biz imkan olarak bütün turnuvaları kazanmak istiyoruz. Başkanımızın ilk kupası olabilir, pek çok oyuncunun ilk kupası olabilir. Biz de bu finale hazır olabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. İtalyan çalıştırıcı, maçı iki asistle bitiren yeni transfer Musaba'nın performansıyla ilgili ise "Hem kendisinin hem takım için harika bir performans gösterdi. Musaba için mutluyum" diye konuştu.

Musaba'nın kısa sürede takıma uyum sağladığını vurgulayan Tedesco, "2-3 gün önce takıma katılıp, eski takımına karşı oynamak kolay değil. Fantastik bir performans sergiledi. Bizim için de onun gösterdiği katkı çok büyüktü ve takıma yardımı çok büyüktü. Takım da harika bir performans sergiledi. Bugün oyuncularımız konuştuğumuz her şeyi sahaya yansıttı. Aralık ayında geliştirmemiz gereken konuları da çok iyi şekilde sahaya yansıttık" ifadesini kullandı.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana deplasmanında yalnız bırakmayarak 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinden itibaren yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi.

