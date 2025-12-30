CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe 'Milletimizin başı sağ olsun'

'Milletimizin başı sağ olsun'

Fenerbahçe resmi hesabından Yalova'daki şehitlerimiz için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
'Milletimizin başı sağ olsun'

Fenerbahçe resmi hesabından Yalova'daki şehitlerimiz için baş sağlığı mesajı yayınladı: "Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz."

