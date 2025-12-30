'Milletimizin başı sağ olsun'

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe resmi hesabından Yalova'daki şehitlerimiz için baş sağlığı mesajı yayınladı: "Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz."