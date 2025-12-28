Becao için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı.
Fenerbahçe'dekadro dışı bırakılan RodrigoBecao'nun geleceğinetleşmeye başlıyor.Kontratı 2028'debitecek olan 29 yaşındakiBrezilyalı stoperleilgilenen kulüplerin arasınaülkesinden Fluminensede katıldı. Tecrübelistoperin transferiyleilgili görüşmelerin başladığıöğrenildi. Brezilyabasınında yer alanhabere göre; İtalya'danHellas Verona ve Fiorentina'nınradarındabulunan Becao için sarı-lacivertlilerin bonservisbedeli talep etmeyeceğibelirtildi.