Ziraat Türkiye Kupası
Becao için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun geleceği netleşmeye başlıyor. Kontratı 2028'de bitecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle ilgilenen kulüplerin arasına ülkesinden Fluminense de katıldı. Tecrübeli stoperin transferiyle ilgili görüşmelerin başladığı öğrenildi. Brezilya basınında yer alan habere göre; İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın radarında bulunan Becao için sarı- lacivertlilerin bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.
