4 puan yetebilir

Avrupa'da ilk 8 hesapları yapan Fenerbahçe, Brann galibiyeti sonrasında büyük bir avantaj elde etti. 6 hafta sonunda 11 puana yükselen sarı-lacivertliler kalan iki maçını da kazanırsa kesin olarak ilk 8 biletini kapacak. Geçen sezon 14 puan olan baraj bu yıl 15'e çıkabileceği için temsilcimize 4 puan da yetebilir.
