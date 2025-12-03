CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Gerçek Fenerli oldu

Gerçek Fenerli oldu

Galatasaray derbisinde beraberliği getiren golü atan Jhon Duran, taraftara verdiği sözü tuttu ve ‘gerçek Fenerbahçeli’ oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Gerçek Fenerli oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalarda uzak kaldı. Sakatlığını atlatan ve form tutan Kolombiyalı oyuncu, pazartesi günü oynanan Galatasaray derbisine yedek başladı. 63'üncü dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna giren 21 yaşındaki santrfor, 90+5'te attığı kafa golüyle hem sarı-lacivertlilere puanı getirdi hem de Fenerbahçe'nin namağlup unvanını korudu. Duran, böylece taraftarlara vermiş olduğu sözü de tuttu. Daha önce yaptığı açıklamada; Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atıp ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum" diyen Kolombiyalı, attığı bu golle "gerçek Fenerbahçeli" oldu.

YENİLGİDEN KURTARDI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14'üncü haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın 90+5'te attığı golle bir puanı kurtardı. Bu karşılaşma Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. İşte Avrupa'nın önemli medya organlarının dev derbiyle ilgili manşetleri;

AS: "Jhon Duran, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin kahramanı oldu."

Mundo Deportivo: "Jhon Duran, Türk futbolunun klasiğinde Fenerbahçe'yi kurtardı. Galatasaray karşısında yenilgiyi önledi."

Tuttomercato: "Galibi olmayan İstanbul derbisi. Jhon Duran, Fenerbahçe'yi kurtardı."

A Bola: "Maça yedek kulübesinden oyuna giren Jhon Duran, puan farkını daha da açabilecek skoru engelledi."

Record: "Fenerbahçe, heyecan dolu derbide Galatasaray karşısında Duran'la 90+5'te beraberliği sağladı."

L'Equipe: "Galatasaray, İstanbul derbisinden pişmanlıklarla ayrılıyor. Jhon Duran'ın son dakikalardaki golüyle Fenerbahçe beraberliği aldı."

El Tiempo: "Duran rahat bir nefes aldı. Derbide Fenerbahçe'ye puanı getiren golü attı."

Derbinin ardından sevkler açıklandı!
