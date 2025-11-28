CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayan ve performansıyla beğeni toplayan Yiğit Efe Demir'e, Arda Güler'den destek paylaşımı geldi. İşte o paylaşım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 09:39
Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlayan Yiğit Efe Demir, 76 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu performansıyla beğeni topladı ve oyundan çıkarken Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. 21 yaşındaki isim bu sezon Fenerbahçe formasını 2. kez giydi. Yiğit Efe Demir, Ferencvaros maçından önce sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Tur rövanş maçında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği mücadeledenin sonlarında oyuna girmişti.

Öte yandan Yiğit Efe Demir'e, şu anda kariyerini Real Madrid'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler'den de bir destek paylaşımı geldi. Güler, paylaşımına "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." Notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

Türk Telekom reklam
