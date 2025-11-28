Yiğit Efe Demir'e Arda Güler'den destek paylaşımı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi maçına ilk 11'de başlayan Yiğit Efe Demir, 76 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu performansıyla beğeni topladı ve oyundan çıkarken Kadıköy'de sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. 21 yaşındaki isim bu sezon Fenerbahçe formasını 2. kez giydi. Yiğit Efe Demir, Ferencvaros maçından önce sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Tur rövanş maçında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği mücadeledenin sonlarında oyuna girmişti.

Öte yandan Yiğit Efe Demir'e, şu anda kariyerini Real Madrid'de sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler'den de bir destek paylaşımı geldi. Güler, paylaşımına "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." Notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM