Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe "Mutlu ve gururluyum"

"Mutlu ve gururluyum"

“Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. 1-0’dan sonra böyle bir takıma karşı beraberliği yakalamak kolay değil. Tabii maçı kazanmak isterdim”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Mutlu ve gururluyum"

FenerbahçeTeknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam şöyle konuştu: "Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor şartlarda olsa da ilk 11'de başlayan oyuncularım, sonradan giren ve kendilerini gösteren futbolcularım... 1-0'dan sonra güçlü, uzun toplarla, 5'li savunma oynayan bir takıma karşı beraberliği yakalamak kolay değil. Oyuncularımın performansından mutlu ve gururluyum. Ancak tabii bu maçı kazanmak isterdim.

DERBİ ÇOK ÖNEMLİ

Tedesco değil sadece, yedek kulübesinde Zeki, Umberto, Max da bana çok yardımcı oluyorlar. Saha kenarında ben duygusal olabiliyorum, değişiklikleri onlar düşünüyor. Bu nedenle onlara minnettarım. Galatasaray derbisi çok önemli bir maç. Hem bizler hem ailelerimiz hem de taraftarlar için. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız. Bazı oyuncularımız geri dönecekler. Rakibimize göre hazırlanmak için daha az vaktimiz olacak ama o maça hazır ve iştahlı bir şekilde çıkacağız. Derbilerde bahane olmaz."

TEDESCO'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu 7 değişikliğe gitti. Oosterwolde, İsmail Yüksek ile Fred, cezaları sebebiyle kadroda yer almazken; Nene, Duran, Mert Müldür ve Levent Mercan maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Semedo, Yiğit Efe Demir, Brown, Alvarez, Oğuz Aydın, Talisca ve En- Nesyri ilk 11'de yer aldı.

NESYRİ KIZDIRDI

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri, Ferencvaros karşısında iki net fırsattan yararlanamadı. 35'te müsait durumda topu dışarı atan Neysri, 57'de ise kaleye bir metre mesafeden ağları sarsamadı. Taraftarlar, çılgına döndü.

DURAN KIZARDI

Maça yedek kulübesinde başlayan ve 60'ta En-Nesyri'nin yerine oyuna giren Jhon Duran, karşılaşmayı tamamlayamadı. 90+1'de rakibiyle ikili diyaloga giren ve ardından kafasıyla ittiren Kolombiyalı golcü, kırmızı kart gördü. Jhon, Brann deplasmanında olmayacak.

ALTYAPIDAN İKİ DESTEK

F.Bahçe'de ceza ve sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ferencvaros karşısında altyapıdan 2 oyuncu kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki oyunculardan stoper Kamil Efe Üregen ile sol kanat Haydar Karataş, maça yedek kulübesinde başladı.

NENE DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Marco Asensio'nun yerine oyuna giren Dorgeles Nene, 79'da gole çok yaklaştı. Talisca'dan topu alan genç yıldız, ceza yayı çevresinden muhteşem bir şut attı ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Ferencvaros'u konuk ettiği maça sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran Fenerbahçeli futbolseverler takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Maçın başından sonuna kadar hiç susmayan sarı-lacivertli tribünler, heyecanla karşılaşmayı takip etti.

SEBASTİAN YEDEK BAŞLADI

Polonya Milli Takımı'nda sakatlanan ve bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Sebastian Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçına yedek kulübesinde başladı. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Sebastian'ın G.Saray derbisinde kadroda olması bekleniyor.

