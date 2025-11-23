CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sancho harekatı

Sancho harekatı

Sezon sonunda bonservisini eline alacak olan Jadon Sancho'yu renklerine katmak isteyen sarı-lacivertliler ocak ayından itibaren temaslara başlayacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Sancho harekatı

Her yıl kadrosunun üzerine koyarak devam eden F.Bahçe önemli yıldızları getirmeye devam etmek istiyor. Sarılacivertliler önemli bir golcünün ardından kanatları da güçlendirecek.

Sörloth için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe yönetimi, bonservisi İngiliz ekibi Manchesten United'da bulunan ancak Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu da istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bonservisini eline alacak. Yönetim de bedelsiz olarak sonuca ulaşmak istiyor.

BEDELSİZ AYRILACAK

The Sun gazetesinin haberine göre Manchester United yazın sözleşmesi bitecek olan Sancho ile masaya oturmayacak ve bedelsiz olarak gidişine izin verecek. Kiralık olarak formasını giydiği Aston Villa'da fazla şans bulamayan 25 yaşındaki oyuncu, kariyerine burada da devam etmek istemiyor. Kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek olan Sancho'nun menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da F.Bahçe yönetimi ile görüşmelerde bulunmuştu.

