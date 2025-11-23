Merih ısrarı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Savunmada Milan Skriniar'ın yanına bu kalitede bir isim daha almak isteyen F.Bahçe, eski yıldızı Merih Demiral'ı bitirmek istiyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu, kulübüyle sözleşme görüşmelerinde bulunmaya başlamadı.

Burada kazandığı yüksek ücret nedeniyle geleceğiyle ilgili henüz karar vermeyen Merih için sarı-lacivertli yönetim kesenin ağzını açarak bir adım öne geçecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Merih'in bonservisinde sorun yok.

Ocak ayında olası bir ayrılık durumunda Al Ahli'nin düşük bir bedel karşılığında Merih'i göndereceği iddia edilirken, yönetim de bonservis bedelinden edeceği karı Merih'e verecek.

Milan Skriniar'a verilen senelik 7.5 milyon euro'luk ücreti tavan olarak belirleyen yönetim, 27 yaşındaki başarılı stopere de bu bedeli önerecek. Yıllık 7.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme önerilecek olan Merih'in geleceği ile ilgili kararı vermesi istenecek.