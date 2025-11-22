Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ara transfer dönemi öncesi büyük bir krizin içinde. Sarı lacivertlilerde en az 2 takviye planı yapılırken geçtiğimiz sezon alınan bir karar Saran ve yönetiminin elini kolunu bağladı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan o kriz... FB spor haberleri
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri yönetimi de ters köşe yaptı...
Sarı-lacivertliler devre arasında 28 yaşındaki Faslı golcüyü satarak 9 numara transferi için yer açmak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar En Nesyri için istediği transfer tekliflerini alamadı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon tecrübeli oyuncu için 35 milyon Euro'luk transfer teklifi almıştı.
Fenerbahçe Yönetimi, oyuncusunu o rakamlara satmadığı için pişman durumda...
19.5 MİLYON EURO'YA ALINDI
Avrupa ve Körfez takımlarından teklif alamayan En Nesyri'nin durumu yönetimin canını sıkıyor. 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen En Nesyri'den bonservis beklentisi 30 milyon Euro.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan EnNesyri, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 85 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyerken 25 kez fileleri havalandırmayı başardı.