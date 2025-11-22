CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran ara transfer dönemi öncesi büyük bir krizin içinde. Sarı lacivertlilerde en az 2 takviye planı yapılırken geçtiğimiz sezon alınan bir karar Saran ve yönetiminin elini kolunu bağladı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan o kriz... FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:20
Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri yönetimi de ters köşe yaptı...

Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler devre arasında 28 yaşındaki Faslı golcüyü satarak 9 numara transferi için yer açmak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar En Nesyri için istediği transfer tekliflerini alamadı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon tecrübeli oyuncu için 35 milyon Euro'luk transfer teklifi almıştı.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Fenerbahçe Yönetimi, oyuncusunu o rakamlara satmadığı için pişman durumda...

Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

19.5 MİLYON EURO'YA ALINDI

Avrupa ve Körfez takımlarından teklif alamayan En Nesyri'nin durumu yönetimin canını sıkıyor. 2024 yılında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen En Nesyri'den bonservis beklentisi 30 milyon Euro.

Fenerbahçe'de büyük kriz! 35 milyon Euro...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıkan EnNesyri, bu maçlarda 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 85 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyerken 25 kez fileleri havalandırmayı başardı.

