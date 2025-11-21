G.Saray'ı yeneceğiz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, AA'ya konuştu. Birbirinden önemli açıklamalar yapan sambacı, şunları söyledi: "Benim Fenerbahçe'de bulunma amacım hocama, takımıma ve Fenerbahçe'me katkı sağlamak, yardımcı olmak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma konusunda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bu sezonla ilgili konuşacak olursak, iyi bir takım olduğumuzu, iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyon olabiliriz. Şampiyonluğu başarırsak tabii ki tarih yazmış olacağız.

TARAFTARIMIZLA KAZANACAĞIZ

Galatasaray derbisi çok anlamlı. Burada derbiler çok özel, bunun bilincindeyiz. Derbiyi kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Sahamızdaki son maçlarda, Galatasaray'a karşı maalesef iyi sonuçlar elde edemedik. Şu anda çok daha iyi durumda olduğumuzu, o maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Buna odaklanacağız. Sahamızdaki maçta gücümüzü maksimum şekilde göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızla birlikte yüzde 100 gücümüzü ortaya koyup kazanmak istiyoruz."

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANABİLİRİZ

Fred: "Avrupa Ligi'nde iyi bir şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Son maçlarda 7 puan topladık. Tabii ki bu maçı da kazanmak istiyoruz. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de hedeflerimiz var."

OYNAMAYA HAZIRIM

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirten Sambacı, "Son dönemde maalesef kulübedeydim ama ben hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum. İyi şekilde antrenman yaptım. Ben kulübede olmayı seven bir oyuncu değilim ama her zaman hazırım" dedi.

DAHA ERKEN GELEBİLİRDİM

Fred, 'Kariyerinin başına geri dönsen genç Fred'e tavsiyen ne olurdu?' sorusuna; "Fenerbahçe'ye daha erken gelmek olabilirdi" yanıtı verdi.

EDERSON BENİ ARADI

Fred, "Ederson harika bir insan ve harika bir futbolcu. Milli takımda birlikte, İngiltere'de de Manchester derbisinde karşı karşıya oynamıştık. Buraya gelmeden önce benimle konuştu. Bana İstanbul'u ve kulübü sordu, ben de gayet olumlu ve güzel şeyler söyledim. Neticede Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih etti" diye konuştu.