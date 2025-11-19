Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı Kobbie Mainoo yer alıyor. Transferde Napoli ile yarışmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin transferde izleyeceği formül ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmeyi ve ezeli rakibine kuracağı üstünlük ile sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda orta saha transferi için harekete geçen sarı lacivertlilerin listesinin üst sıralarında Manchester United'ın 20 yaşındaki oyuncusu Kobbie Mainoo yer alıyor.
AYRILMAK İSTİYOR
Ruben Amorim yönetiminde yeteri kadar süre alamayan Mainoo'nun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği aktarılıyor. İngiliz oyuncunun bu doğrultuda Premier Lig ekibi ile sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldığı belirtiliyor.
