Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmeyi ve ezeli rakibine kuracağı üstünlük ile sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda orta saha transferi için harekete geçen sarı lacivertlilerin listesinin üst sıralarında Manchester United'ın 20 yaşındaki oyuncusu Kobbie Mainoo yer alıyor.