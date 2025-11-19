CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Ocak ayında orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında Manchester United'ın 20 yaşındaki yıldızı Kobbie Mainoo yer alıyor. Transferde Napoli ile yarışmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin transferde izleyeceği formül ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 11:29
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyeler ile kadrosunu güçlendirmeyi ve ezeli rakibine kuracağı üstünlük ile sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Bu doğrultuda orta saha transferi için harekete geçen sarı lacivertlilerin listesinin üst sıralarında Manchester United'ın 20 yaşındaki oyuncusu Kobbie Mainoo yer alıyor.

Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

AYRILMAK İSTİYOR

Ruben Amorim yönetiminde yeteri kadar süre alamayan Mainoo'nun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği aktarılıyor. İngiliz oyuncunun bu doğrultuda Premier Lig ekibi ile sözleşme yenileme görüşmelerini askıya aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Manchester United'ın oyuncuyu satmak istemediği vurgulanırken Fenerbahçe'nin kiralama teklifi ile Ada temsilcisinin kapısını çalmaya hazırlandığı aktarılıyor.

Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Öte yandan yetenekli orta saha oyuncusu, Scott McTominay ve Rasmus Hojlund'un Serie A'daki yolculuklarının iyi sonuç vermesinden dolayı kendisine talip olan Napoli'ye sıcak bakabileceği vurgulanıyor.

Fenerbahçe'de Kobbie Mainoo gelişmesi! Transfere formül bulundu ama...

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Napoli'nin Mainoo için kıran kırana bir transfer düellosuna tutuşması bekleniyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
