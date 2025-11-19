CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için flaş karar! Milli ara dönüşü...

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için flaş karar! Milli ara dönüşü...

Fenerbahçe milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş karar alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için flaş karar! Milli ara dönüşü...

Fenerbahçe, milli arada iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi: Sebastian Szymanski ve Kerem Aktürkoğlu... Milli Takımda sakatlanan Kerem'in sağ baldırında zorlanma tespit edildi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için flaş karar! Milli ara dönüşü...

27 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlanırken, teknik direktör Domenico Tedesco da öğrencisinin yaşadığı bu problem geçmeden onu oynatmama kararı aldı. İtalyan çalıştırıcı, hafta sonu oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu riske etmeyecek ve bu mücadelede formayı Oğuz Aydın'a verecek.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu için flaş karar! Milli ara dönüşü...

Kerem'i Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesine saklamayı düşünen Domenico Tedesco'nun öğrencisiyle de bu kararını paylaştığı belirtildi.

Asensio'ya Serie A kancası!
Milan'dan G.Saray'a dev transfer!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşlik kazanacak"
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...
Tedesco'dan dikkat çeken Sane açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levent Erdoğan için tören düzenlendi! Levent Erdoğan için tören düzenlendi! 14:31
G.Saray'da Rodrygo transferi o isme bağlı! G.Saray'da Rodrygo transferi o isme bağlı! 14:20
Göztepe'de değişiklik! Göztepe'de değişiklik! 14:05
Milan'dan G.Saray'a dev transfer! Milan'dan G.Saray'a dev transfer! 13:40
Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda! Türkiye, Avrupa Şampiyonası’nda! 13:40
Tedesco'dan dikkat çeken Sane açıklaması! Tedesco'dan dikkat çeken Sane açıklaması! 12:29
Daha Eski
Victor Osimehen'in sakatlığı ne kadar sürecek? Victor Osimehen'in sakatlığı ne kadar sürecek? 12:19
Lig takımlarında teknik kadro yenileniyor! Lig takımlarında teknik kadro yenileniyor! 12:11
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... 12:02
Milli sporcular müsabakalara asfaltta hazırlanıyor! Milli sporcular müsabakalara asfaltta hazırlanıyor! 11:59
Szymanski derbiye yetişecek mi? İşte son durumu Szymanski derbiye yetişecek mi? İşte son durumu 11:57
Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı detayları! Türk Telekom-Beşiktaş GAİN maçı detayları! 11:53