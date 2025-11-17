Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi
Fenerbahçe, ara transferde orta sahaya bir hamle yapmayı planlarken gündemine sürpriz bir isim geldi. Tedesco'nun eski takımlarından RB Leipzig'de oynayan o ismi takımında görmek istediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin bu doğrultuda bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Şampiyonluk için gemileri yakan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Hücum hattına Robert Lewandowski'yi, stopere de Antonio Rüdiger'i isteyen sarı-lacivertliler, orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi: Christoph Baumgartner...
Fenerbahçe'nin Avusturyalı oyuncuya yönelmesindeki en önemli sebep ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun istemesi...
BU SEZON 7 GOLÜ, 2 ASİSTİ BULUNUYOR
İtalyan teknik adamın talebi doğrultusunda Baumgartner için aralık ayında bir çalışma başlatılacak.
