Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi

Fenerbahçe, ara transferde orta sahaya bir hamle yapmayı planlarken gündemine sürpriz bir isim geldi. Tedesco'nun eski takımlarından RB Leipzig'de oynayan o ismi takımında görmek istediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin bu doğrultuda bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi

Şampiyonluk için gemileri yakan Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Hücum hattına Robert Lewandowski'yi, stopere de Antonio Rüdiger'i isteyen sarı-lacivertliler, orta saha için de sürpriz bir isme yöneldi: Christoph Baumgartner...

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi

Fenerbahçe'nin Avusturyalı oyuncuya yönelmesindeki en önemli sebep ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun istemesi...

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi

BU SEZON 7 GOLÜ, 2 ASİSTİ BULUNUYOR

İtalyan teknik adamın talebi doğrultusunda Baumgartner için aralık ayında bir çalışma başlatılacak.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen ve 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Budesliga'da 10, DFB Pokal'da ise 2 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer hamlesi! Tedesco eski takımından o ismi istedi

Toplamda 831 dakika sahada kalan Baumgartner, 7 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Avusturyalı, 10 numara ve kanat olarak oynayabiliyor.

