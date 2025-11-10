CANLI SKOR ANA SAYFA
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası flaş hakem eleştirisi!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası flaş hakem eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası nefesleri kesti. Zirve mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçın ardından Fenerbahçe sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Kanarya ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaları ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. Çakar'ın hakem Ozan Ergün ile ilgili o sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 10:16
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası flaş hakem eleştirisi!

Galiba lig bugün itibarıyla yeniden başlıyor… Olmayacak şeyler oldu desek yeridir. G.Saray, art arda kaybetti. Önce Trabzon'a 2 ardından Kocaelispor'a 3 puan ve F.Bahçe her geçen hafta yükselen futboluna bir yenisini ekledi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası flaş hakem eleştirisi!

Bir defa Fenerbahçe fizik olarak çok pozitif yol kat etmiş. Hücumda daha çabuk oynuyorlar ve bazı futbolcular önemli bir yükseliş içinde. Mesela Asensio… Hem organizasyon hem de gol pozisyonları için Fenerbahçe'nin en kritik adamı.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası flaş hakem eleştirisi!

Semedo tartışmasız Türkiye'nin şu an için en iyi sağ beki. Fred bile dirileşmiş, canlanmış… Üstelik F.Bahçe dün gece çok önemli goller attı. İlk gol çalışılmış. Bir frikikte soldan Asensio'nun önüne bıraktılar. Hele atılan bir ikinci gol var ki futbol akademilerinde numune olarak gösterilir.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası flaş hakem eleştirisi!

Kaleci Ederson, çok çabuk oynuyor, Asensio'ya veriyor, o Semedo'ya veriyor, yüz metrelik mesafe 4 pasla 12 saniye içinde kat ediliyor ve Nene ile gol geliyor. Dedik ya Fenerbahçe'nin futbolu yediği gollere rağmen bazı gereksiz top kayıplarına rağmen hem coşku yönünden hem istek hem de tempo olarak çok artmış durumda. Üstelik puan farkı sadece 1… Yine 1 Aralık'ta çok kritik maç yani Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bizi bekliyor. Pek tabii ki dün geceki skorlar sadece Fenerbahçe'yi değil, Alanyaspor'a puan kaybetmiş olmasına rağmen Trabzonspor'u da mutlu etmiştir.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası flaş hakem eleştirisi!

Hakem Ozan Ergün'ü oldu bitti beğenirim. Ama ilk yarıda Kayseri'nin gollük avantajını kesmesi ona hiç yakışmadı, önemli bir hata.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
