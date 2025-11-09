TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den forvet operasyonu! En-Nesyri’nin yerine…

Fenerbahçe, hücum hattında yaşanan verimsizlik sonrası forvet rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertlilerde, özellikle son haftalarda beklenen performansı gösteremeyen Youssef En-Nesyri'nin yerine yeni bir golcü arayışı başladı.
Sakatlığı nedeniyle iki aydır formasından uzak kalan Jhon Duran'ın dönüşü sabırla beklenirken teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde takımın gol yollarındaki sıkıntısı dikkat çekiyor. Bu doğrultuda yönetim, Süper Lig tecrübesiyle öne çıkan ve Tedesco'nun sistemine uygun bir ismi transfer listesine aldı.
SÖRLOTH YENİDEN GÜNDEMDE Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminde temasa geçtiği ancak anlaşma sağlayamadığı Alexander Sörloth için ocak ayında yeniden girişimde bulunacak. Atletico Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan Norveçli golcünün de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Transferin detaylarına ilişkin en kritik konu ise transfer şekli. Atletico Madrid, 29 yaşındaki forvet için en az 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin öncelikli hedefi kiralık formülünü devreye sokmak olacak.
Eğer Youssef En-Nesyri, gelen tekliflerin ardından bir Arap kulübüne transfer olursa, bu satıştan elde edilecek gelir de Sörloth'un bonservisine aktarılabilir.