Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Kusursuz değil ama...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 22:29 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 22:35
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum.

Oyununuza kusursuz der misiniz?"

- Domenico Tedesco: "Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu."

"Ne zaman Türkçe röportaj yapabiliriz?"

Domenico Tedesco: "Çok zor, çok zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum."

