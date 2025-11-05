CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:05 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 15:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının kamp kadrosu açıklandı!
p>UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

UEFA listesine yazılmayan Becao, Levent, Mert Hakan, Bartuğ dışında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
Rafa Silva için flaş ayrılık iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek Giannis'ten Ataman'ın önerisine destek 14:50
Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak Tedesco'nun planı ortaya çıktı! Liderliği böyle alacak 14:50
Bodrum FK'da maç hazırlıkları! Bodrum FK'da maç hazırlıkları! 14:43
Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası başlıyor! 14:22
Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması Rıfat Çebi'den Uğurcan Çakır açıklaması 14:14
Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası başlıyor! 14:12
Daha Eski
Göztepe’nin galibiyet hedefi! Göztepe’nin galibiyet hedefi! 13:52
Milli haltercilerimizden 49 madalyalı zafer Milli haltercilerimizden 49 madalyalı zafer 13:26
Ajax - Galatasaray maçı detaylar! Ajax - Galatasaray maçı detaylar! 13:09
Sneijder G.Saray'ın zayıf yönünü açıkladı! Sneijder G.Saray'ın zayıf yönünü açıkladı! 12:56
G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! G.Saray'dan Milan’a sürpriz teklif! 09:11
Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! Inter - Kairat maçı muhtemel 11'ler! 09:20