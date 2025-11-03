CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadece Fenerbahçe

“Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum. Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum bile. Ben sadece Fenerbahçe’ye odaklanıyorum”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş karşısında 2-0'dan geri dönüp kazanmalarını güçlü mentalitelerine bağladı. Tedesco, "2 bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum. Rakipleri umursamıyorum. Maçlarını izlemiyorum bile. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum" dedi.

KAFAMIZI KAYBETMEDİK!

Tedesco, 'Hangi gole daha çok sevindiniz?' sorusuna; Beşiktaş'a attıkları her golün önemli olduğu yanıtını verirken, sözlerini şöyle tamamladı: "Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine bir atmosferde oynamak zor. Gerçekten çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Bizi çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. Beşiktaş'ın 10 kişi kalması zordu. Bizim için de zor olan ise kesinlikle kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca çok değerliydi."

SON DAKİKA
