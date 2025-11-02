Gözler Kerem'de

Haftanın en kritik maçlarından birisinde zirve yarışında fark yaratmak isteyen Fenerbahçe'de artık geri sayıma geçildi. Son yıllarda Beşiktaş'a karşı şansı tutmayan sarı-lacivertliler bunu tersine çevirmek isterken, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun en büyük kozlarından birisi Kerem Aktürkoğlu olacak. Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen milli futbolcu, bu sezon çubuklu forma ile toplamda 9 maça çıkarken 3 gol sevinci yaşadı. Ancak bunların hepsini Avrupa'da attı.

ERZİNCAN'DA OYNARKEN PARLADI

Henüz Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Kerem, bugün şansını kırmak istiyor. Derbide fileleri havalandırarak siftah yapmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, geçmiş yıllarda defalarca kez rakip olduğu Beşiktaş önünde şov yapmak istiyor. Erzincan forması giydiği 2019-20 sezonunda kupada rakip olduğu Beşiktaş maçında dikkat çeken ve ertesi yıl G.Saray'ın yolunu tutan Kerem, bugüne kadar siyah-beyazlılara karşı 2 gol atarken 1 de asiste imzasını atarak önemli bir performans kaydetti.