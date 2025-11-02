Domenico Tedesco: Rakipleri umursamıyorum

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş'a karşı deplasmanda aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 22:28
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş'a karşı deplasmanda aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tedesco, "2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum." dedi.

Başarılı çalıştırıcı ayrıca Galatasaray ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanmaları üzerine kendisine düşüncesi sorulunca "Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum." yanıtını verdi.

"ÇOK FAZLA ISLIK VARDI"

"Atmış olduğumuz her gol önemliydi. Böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı. Bu iyi işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek. 10 kişi kalmaları zordu. Bizim için de zor olan kafamızı kaybetmedik. Her gol ayrıca değerliydi."

