Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına talip çıktı! Devre arasında teklif yapılacak

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Mourinho'nun prensi olan ve Tedesco'nun gelmesiyle birlikte formasından uzak kalan yıldız oyuncu devre arasında takımdan ayrılabilir. Fransız devi o isme ara transfer döneminde teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 10:42
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Jose Mourinho'nun prensi olan ancak Tedesco ile zaman zaman rotasyonda kalan Sebastian Szymanski, devre arasında Fenerbahçe'ye veda edebilir.

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Lyon, Polonyalı oyuncu için oldukça ısrarcı ve ocak ayında sarı-lacivertli kulübe resmi teklif yapacak.

Polonyalı yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta görev alırken 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

14 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
5
