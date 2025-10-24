CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, sarı-lacivertlilerin Alman ekibi karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 09:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. hafta maçında Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu (p) kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, sarı-lacivertlilerin Alman temsilcisi karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - TEDESCO'NUN PLANI

Stuttgart'ın Basel deplasmanında 2-0 kaybettiği maçı izlemeyen ya da istatistiklerine göz atmayanlar Alman ekibinin hücum üretkenliğini ıskalayabilir ama Tedesco bunun farkındaydı. O maçta topa yüzde 66 sahip olan, 29 hücum girişiminde 2.54 xG'ye rağmen gol bulamayan Stuttgart, Avrupa Ligi'nin en çok topla oynayan 3. takımıydı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

F.Bahçe ön alan baskısına gitmeden Alvarez'in dörtlü defansın önünde bırakıp 4'lü bir hat ve en önde En-Nesyri ile dizildi sahaya. Geçiş oyununda elde Nene ve Kerem gibi silahlar vardı ama en önemlisi Almanların hücum iştahını kırmaktı. Bunu başardılar. İlk yarıda Stuttgart, sadece 12 kez ceza sahasında topla buluşmuş, bekler iyi savunmuş, göbeği de Alvarez ve İsmail iyi kapatmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

Bu oyun önde sağlam bir Jhon Duran isterdi ama penaltıyla gelen gol ikinci yarıda derinde bekleyen bir F.Bahçe'yi işaret ediyordu. Hatlar arasında neredeyse hiç kırılmadılar ve bu yarıda yüzde 70 topa sahip olan Almanlar sadece 3 hücumda kaldı.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

F.Bahçe'de maçın adamı Alvarez ve kaptan Skriniar. Kaleyi Ederson'un devralmasının da takıma güven verdiği ve Brezilyalı'nın gerektiğinde doğru oyun kurduğunu gördük. İkinci yarısında iki kaleye de isabetli şutu olmayan maçı F.Bahçe, rakibi iyi analiz eden Tedesco'nun planıyla kazandı. Ligde yıpratan skorlar varken Avrupa'da 3 maçta 2 galibiyet mühim.

Bülent Timurlenk Fenerbahçe-Stuttgart maçını yorumladı

Her yabancı hakem iyi olacak diye bir şey yok. Danimarkalı Kehlet dün saç baş yoldurdu. Alvarez'in kasıklarına gelen darbeye net kırmızı çıkardı, Stiller'i de ikinci sarıdan atmadı.

Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Mustafa Çulcu’dan Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemine ağır sözler! “Jakob Kehlet dağıldı”
CHP'li Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Merdan Yanardağ gözaltına alındı | FETÖ'den talimat terörle irtibat
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
G.Saray'da Barış Alper'e psikolojik destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! 08:26
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? 07:49
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
Daha Eski
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40