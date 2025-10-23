CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında kalan maçları

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında kalan maçları

UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Stuttgart'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 3'te 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İşte sarı lacivertlilerin lig aşamasında kalan maçları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:27 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:39
Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek evine eli boş gönderdi.

Bu sonucun ardından Avrupa Ligi lig aşamasındaki iinci galibiyetini alan sarı lacivertli temsilcimiz 6 puana ulaştı.

F.BAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI...

Fenerbahçe, lig aşamasındaki 4. maçında 6 Kasım Perşembe günü Çek ekibi Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı lacivertlilerin 5. maçında rakibi ise Ferencvaros olacak. Mücadele 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de oynanacak.

6. maçında Fenerbahçe, 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te Norveç temsilcisi Brann'a konuk olacak.

Fenerbahçe'nin 7. maçtaki rakibi ise İngiliz ekib Aston Villa. Mücadele 22 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de 20.45'te oynanacak.

Kanarya'nın lig aşamasındaki son maçında rakibi ise Romanya temsilcisi Steaua Bükreş. Bükreş'teki mücadelede ilk düdük saat 23.00'te çalacak.

